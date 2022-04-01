عاجل.. شريهان تقدم حفل قرعة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022
كتب:
محمود الرفاعى
06:19 م | الجمعة 01 أبريل 2022
شريهان
فاجأ منظمو قرعة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، العالم العربي بظهور خاص للفنانة والنجمة شريهان لتقديم حفل قرعة توزيع المنتخبات المتأهلة للمونديال المقامة حاليا في العاصمة الدوحة.
شريهان: برافو قطر
بدأت شريهان كلمتها بشكر الدولة القطرية وتقديم الشكر لكل مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقالت شريهان في كلمتها: «شكرا قطر برافو، أنا حاسة إن دقات قلبي سريعة جدا، وأنا تشرفت بوجودي معاكم»
شريهان: حاسة ان دقات قلبي سريعة
يذكر أن 29 منتخبا تأهلوا رسميا للمونديال، وهي:
أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا
أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب، الكاميرون
أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، الإكوادور
آسيا: قطر (البلد المستضيف)، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران
أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية