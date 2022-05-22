وكالة فيتش: توقعات بزيادة الطلب على النحاس والفولاذ للتحول لاقتصاد الأخضر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن شركات المعادن والتعدين ستواجه تأثيرات متفاوتة من التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك اتجاهات الطلب المتباينة والحاجة إلى تحويل عمليات الإنتاج والتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.

وأضافت فيتش في تقرير خاص، أن هناك اختلاف حول توقعات الطلب والعرض لدى الشركات، ودورها في تحول الطاقة، وكثافة الكربون في سلاسل القيمة، والوصول إلى التقنيات ومخاطر الاستبدال.

وأشارت إلى أن النيكل والنحاس يتمتعان بأعلى توقعات الطلب نظرًا لاستخدامهما في البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية والشبكات، على الرغم من أن المنتجين سيحتاجون إلى تقليل البصمة الكربونية لعملياتهم.

التحول الأخضر

ولفتت إلى أن الألمنيوم مطلوب أيضًا للتحول الأخضر، على الرغم من أن وكالة فيتش تتوقع أن يكون لها نمو معتدل في الطلب، حيث يواجه المنتجون ضغوطًا من ارتفاع تكاليف الكربون، كما تتوقع أن يتم دعم الطلب على الزنك من خلال استخدامه الواسع في البناء وجلفنة الفولاذ الذي يستخدم لتوربينات الرياح.

لا نتوقع أن يؤدي انتقال الطاقة إلى تغيير جوهري في الطلب على الذهب حيث يُنظر إليه على أنه أصل مالي ويستخدم في المجوهرات، ويعد تعدين المعادن غير الحديدية مسؤولاً عن ما يقرب من 1٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، وهي نسبة أقل بكثير من صناعة الصلب 7 ٪.

تحديات أمام شركات الصلب لزيادة انبعاثات الكربون

ويتمثل التحدي الرئيسي أمام إزالة الكربون من شركات صناعة الصلب بالتحول التكنولوجي، مع تطوير خيارات متعددة، في الوقت نفسه، يعتبر الفولاذ مادة أساسية لبناء الاقتصاد الأخضر، حيث من المتوقع أن ينتقل صانعو الصلب إلى طريق فرن القوس الكهربائي، الذي لا يتطلب فحم الكوك ولكنه سيستمر في استخدام خام الحديد.

وسيتعرض المنتجون الذين يعتمدون على مسار فرن الأوكسجين الأساسي للفرن العالي لأعلى المخاطر، وسيتم التخلص التدريجي من الفحم الحراري ويواجه تهديدًا وجوديًا طويل الأمد.