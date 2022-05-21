«لو عندك ذهب لفيه في قماش».. تقرير يوضح السبب

قالت مؤسسة جولد بيليون المعنية بأبحاث ودراسات الذهب في تقرير لها، إنه هناك الكثير من الطرق التي يتبعها مالكو الذهب للحفاظ عليه وتنظيفه، وأشارت إلى أنه منذ قدم الزمان ونحن نرى مالكي الذهب يحفظونه في علب خاصة به أو داخل قطع من القماش أو القطيفة ولف المشغولات الذهبية به إذا لم تتوافر العلب.

يفضل وضع كل قطعة ذهب في علبة قطيفة بمفردها

وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن هذه الطريقة قديمة وكانت من الأفعال المتوارثة التي لم يتم معرفة أثاثها ويتم توارثها من جيل إلى جيل، إلا أنها أثبتت أنها أفضل طريقة للحفاظ على بريق ولمعان الذهب، كما يفضل إن كل قطعة ذهب يتم حفظها في علبة قطيفة خاصة بها أو قطعة قماش بمفردها منعا للاحتكاك.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه من النصائح المهمة جدا للحفاظ على الذهب دون حدوث أي مشكلات به هو نزعه عند تنظيف المنزل واستخدام مستحضرات التجميل، أو عند النزول للسباحة سواء كان في البحر أو حمامات السباحة.

ممارسات خاطئة يفعلها مالكو الذهب

ولفتت إلى أنه هناك عدد من الممارسات الخاطئة التي يتم القيام بها من مالكي الذهب يمكن أن تتسبب في تلف المشغولات، حيث إن الذهب الأصلي في الأساس هو معدن مرن وقابل للتشكل بسهولة، بينما المعادن الأخرى تعتبر معادن صلبة بالنسبة للذهب، لذلك عند شراء واستعمال ذهب حقيقي وأصلي لا يجب ارتداؤه مع ذهب صيني أو فالصو، وذلك بسبب الاحتكاك بين بعضهم البعض، لأن هذا يؤثر تأثير سلبي على الذهب الأصلي ويجعله يتعرض للتآكل والتلف، لذلك ينصح بارتداء الذهب الأصلي في يد والذهب الصيني في يد أخرى على الأقل لتجنب الاحتكاك ما بين الاثنين.

وفي حالة ارتداء الذهب قبل ارتداء الملابس فهذا شيء ممكن يؤثر على الذهب تأثيرا سلبيا، لذلك يفضل دائما ارتداء الذهب بعد الانتهاء من ارتداء الملابس ووضع معطرات الجسم والروائح العطرية ومستحضرات التجميل حتى تحافظي عليه لأطول فترة ممكنة.

وأوضح التقرير أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية من الممكن أن تتفاعل مع الذهب بشكل تدريجي وبالتالي تؤثر على لمعانه.