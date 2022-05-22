بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 10 مقارئ للقرآن الكريم بجنوب سيناء

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على اعتماد 10 مقارئ للقرآن الكريم للجمهور بمساجد جنوب سيناء، مشيرا إلى تحديد 10 مساجد عاى مستوى 7 مدن لتعليم قراءة القرآن الكريم للمواطنين بالمجان.

وأوضح «الراوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة رائعة في ظل غياب الكتاتيب في المحافظة، إذ يقوم مشايخ معتمدون من الأوقاف والأزهر الشريف بتعليم الأهالي قراءات القرآن الكريم الصحيحة، وفقا لأصول اللغة العربية وقواعد النحو والصرف.

مساجد مقارئ القرآن الكريم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، تخصيص 10 مساجد في 7 مدن لإقامة هذه المقارئ، والتي تبدأ أسبوعيا كل يوم جمعة عقب صلاة العصر، وهذه المساجد هي:

１- مسجد الوادي المقدس سانت كاترين.

２- مسجد المروة الجديدة طور سيناء.

３- مسجد بدر طور سيناء.

４- مسجد الزهراء طور سيناء.

５- مسجد المصطفى شرم الشيخ.

６- مسجد الصحابة شرم الشيخ.

７- مسجد مجمع الرحمن رأس سدر.

８- مسجد الفنار دهب.

９- مسجد ابو زنيمه الجديد .

10- مسجد زهراء أبورديس.

المسؤول عن المقرأة

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تحديد المسؤول عن المقرأة في كل مسجد، وهو إمام المسجد، لضمان تعليم أحكام وطرق قراءة القرآن بطريقة صحيحة، لافتا إلى تخصيص ثلاث مقارئ للأئمة والأعضاء الرسميين في ثلاثة مساجد، على أن تُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

والمقارئ الثلاثة هي مقرأة المنشية بطور سيناء، ومقرأة بدر بطور سيناء، ومقرأة الشهداء بشرم الشيخ، وجرى تخصيص شيخ للقيام بعمل شيخ المقرأة ومعه أعضاء.