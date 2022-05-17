وزير الأوقاف يطالب المديريات بعودة المسجد لدوره الحقيقي في بناء الوعي الديني

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر «الفيديو كونفرانس»، تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، ودروس الواعظات وحلقات التحفيظ، والبرنامج الصيفي للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، وتنظيم أنشطة الطرق الصوفية بالمساجد وملحقاتها، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام.

يأتي هذا في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية

وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن أصعب الفترات التي مرت بنا كانت فترة الغلق الكلي أو الجزئي للمساجد، وحيث منَّ الله (عز وجل) علينا بفتح بيوته فتحًا كاملًا وعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، ولا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير.

وفي إطار خدمة القرآن الكريم وعناية وزارة الأوقاف بحفظه وتجويده وفهم معانيه، شدد «جمعة» على ضرورة إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة والواعظات وجمهور المصلين.

وعن البرنامج الصيفي للطفل، أشار إلى أنه تكليف جميع الواعظات المعينات بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ودرسين للسيدات بعد صلاة العصر، وتحدد كل مديرية مساجد تنفيذ البرنامج والدروس بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني.

البرنامج الصيفي للطفل

ولفت الوزير، إلى أنّ البرنامج الصيفي للطفل سيكون في مجالي حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بمشاركة جميع المحفظين المعينيين والواعظات المعينات بالوزارة والراغبات من الواعظات المتطوعات في المشاركة، فضلا عن الأئمة الذين سيتم تكليفهم بذلك، وسيتم إتاحة المادة العلمية للبرنامج الصيفي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتتضمن: تفسير جزء عم من كتاب «المنتخب»، والدروس الأخلاقية من كتاب «موسوعة الدروس الأخلاقية»، والسيرة النبوية من كتاب «فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة»، وكتب سلسلة «رؤية» للنشء، وعدد من إصدارات مجلة الفردوس.

واختتم الاجتماع بالتنبيه على تكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية؛ للتأكد من عودة جميع الأنشطة الدعوية للمساجد، مع التأكيد على التعاون الجاد والبناء مع السادة المحافظين في المجلس التنفيذي، حتى نكون واجهة مشرفة للدعوة.