إحالة قضايا إعادة تصحيح امتحان «البابل شيت» إلى الطب الشرعي 

قرت محكمة القضاء الإداري بالشرقيه، إحالة عدد من الدعاوي المقامة، عمرو عبد السلام المحام، إلي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت هذه الأوراق مزورة من عدمه.

بداية الواقعة

وترجع وقائع القضايا الي إقامة بعض أولياء الامور دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بإمتحانات البابل شيت والخاصة بأولادهم.

طعن بالتزوير في إجابة «البابل شيت»

وكان المحام، طعن امام المحكمة بالتزوير«صلبا وتوقيعا» على كافة كراسات الإجابات في المواد الامتحانية المطعون علي نتيجتها وكذلك الصور الخاصة بنماذج الإجابات لتلك المواد والمقدمة من قبل الخصوم «الجهة الإدارية» من وزير التربية والتعليم الفني وآخرون.

وبنى المحام طعنه، علي ان كافة البيانات المدونة بصدر كراسات الإجابة للمواد الامتحانية والمنسوبة للطالب مدونة بخط مغاير لخط الطالب، كما أن كافة الإجابات المختارة والمدونة بكراسة الإجابة ليست هي الإجابات التي قام الطالب باختيارها ولا تخصه، وايضاً التوقيع الموجود خلف كراسة الإجابات ليس توقيع الطالب نجل الطاعن.

وأوضح المحامي أن كافة الكراسات الخاصة بالاجابات في المواد الامتحانية تم اصطناعها علي غرار الكراسات الصحيحة عن طريق برنامج الفوتو شوب بتركيب الجزء المدون به البيانات الخاصة بالطالب علي الجزء الخاص بالاجابة المنسوبة إليه.