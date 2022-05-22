تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزارء لـ12 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين صدرَت ضدهم أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء لجلسة 12 يونيو.

إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا لمحكمة الطفل

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.