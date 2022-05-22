مدبولي يوجّه بتشكيل مجموعة عمل للتواصل مع غرفة التجارة العربية البرازيلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وأوسمار شوهفي، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وتامر منصور، أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية.

الاقتصاد البرازيلي السابع عالميا

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اللقاء شهد استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية، حيث أشار الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بحجم اقتصاد بلغ نحو تريليون و600 مليار دولار، وحجم تجارة خارجية يقترب من 400 مليار دولار.

وأضاف حنفي، أنّ مصر كانت ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية، وبفضل تنامي العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، تقدمت مصر لتصبح الشريك التجاري الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من 2.6 مليار دولار.

البرازيل مستعدة لتكون بوابة لانطلاق الصادرات المصرية لأمريكا الجنوبية

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، أنّ البرازيل مستعدة لتكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، فضلا عن استعدادهم للتواجد الاستثماري في مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية، تُصنع فيها المنتجات التي تتفوق فيها البرازيل، مثل مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، لتصديرها من مصر إلى باقي دول العالم.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللقاء شهد تسلُّم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المقرر عقده في مدينة ساوباولو يوليو المقبل، برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، حيث ستتواكب اجتماعات المنتدى هذا العام، مع احتفال غرفة التجارة العربية البرازيلية بمرور سبعين عاما على تأسيسها.

وفي ذات السياق، تحدث أوسمار شوهفي، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، معربا عن تطلع الغرفة لمشاركة مصر بوفد يترأسه رئيس الوزراء في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، من أجل البناء على النتائج الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية منذ زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى مصر في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنّهم يتطلعون للارتقاء بالعلاقات مع مصر من النمط التقليدي للعلاقات التجارية، إلى شراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.

العلاقات المصرية البرازيلية

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا دعم الحكومة للجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، وتنفيذ المقترحات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري وإنشاء منطقة صناعية برازيلية في مصر.

ورحب مدبولي، بالدعوة الموجهة لمصر للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية العمل من الآن للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات محددة قبل موعد عقد المنتدى.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولين من الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الوزراء، للتواصل مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن مقترحات التعاون التي يمكن التوافق بشأنها خلال أعمال المنتدى.