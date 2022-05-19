رئيس الوزراء: إعداد خطة للتكيف المناخي بطريقة متماسكة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 تولي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أن مصر أبدت دائما الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، فضلا عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة.

إعادة تشغيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019

وتابع: «على المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشغيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني».

وأفا بأنه جاري إعداد خطة التكيف الوطنية والتي تهدف لتيسير إدماج إجراءات التكيف المناخي بطريقة متماسكة في سياسات وبرامج وأنشطة قائمة وأخرى جديدة لاسيما في عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموي بكل القطاعات.

صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ

وواصل: «ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات».

واستكمل: «وعلى صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية لتضع إطارا عاما لتحديد المشكلات في كافة القطاعات المتأثرة والعمل على زيادة مرونة المجتمع في التعامل مع المخاطر وتأثيرها على مختلف القطاعات وتحديد الإطار العام للتكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار».