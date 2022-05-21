 زيلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

بحث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإيطالي حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

العقوبات على روسيا

وقالت «موسكو»، يوم الخميس الماضي، إنه سيتعين إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا إذا كان لها أن تستجيب لنداء الأمم المتحدة لفتح الوصول إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود حتى يمكن تصدير الحبوب، وفقًا لتقرير وكالة أنباء انترفاكس.

واعتادت أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، على تصدير معظم سلعها عبر موانئها البحرية، ولكن منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا، اضطرت للتصدير بالقطار أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وناشد المنسق العام للغذاء في الأمم المتحدة ديفيد بيسلي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: «إذا كان لديك أي قلب على الإطلاق، يرجى فتح هذه الموانئ».