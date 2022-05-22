الملكة نور تطالب باحترام قرار عاهل الأردن بخصوص نجلها حمزة

طالبت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، باحترام قرار عاهل الأردن، بخصوص نجلها حمزة، واعتبرت توصية اللجنة غير قانونية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تقييد إقامة الأمير حمزة

في وقت سابق، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله، مرسومًا يقيد حركة ومكان إقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن الملك أصدر المرسوم الملكي بعد الموافقة على توصية قدمها إليه في 23 ديسمبر الماضي، مجلس تم تشكيله بموجب قانون الأسرة المالكة.

وشرح الملك قراره قائلًا: إنه عندما ظهرت أعمال «الفتنة» التي قام بها الأمير حمزة، قرر التعامل مع الأمر داخل الأسرة على أمل أن الأمير حمزة «سيعود إلى رشده».