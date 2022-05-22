رئيس الوزراء يتابع خطوات تعزيز التعاون في الصناعة بين مصر والإمارات والأردن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن.

وزيرة الصناعة تحضر الاجتماع

حضر الاجتماع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر، والإمارات، والأردن، في إطار التعاون الصناعي المشترك، وتضمن التقرير عددًا من المشروعات المقترحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتقييمها، وذلك من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة، كما تسهم في رفع مؤشرات التنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعميق الصناعة الوطنية في تلك البلدان.

إطار من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن

وتمت الإشارة إلى أن هناك إطارًا من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن، بهدف بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة بتحقيق التعاون المشترك فيما بينها في القطاع الصناعي، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة، لتحقيق هدف التكامل، على النحو الذي يحقق متطلبات كل دولة من الدول الثلاث وتلبية احتياجاتها.