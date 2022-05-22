طلال أبوغزالة في جلسة بـ«التنسيقية»: مصر ستكون سادس اقتصاد عالمي عام 2030

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟» مع الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر والخبير الاقتصادي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك ضمن مبادرة «سوا هنعدي».

وقال أبوغزالة، في كلمته بالجلسة الحوارية، إن مصر وفقًا للشواهد والمعطيات الحالية، مرشحة لأن تكون أفضل سادس اقتصادي عالمي بحلول عام 2023 لتركيز الدولة المصرية على المستقبل في كل خططها المستقبلية.

الدولة المصرية حاليًا أعطت الأهمية الكبرى للمستقبل

وأضاف «طلال» أن بعض الحكومات العربية تهتم برضاء الشعوب حتى تضمن استمرارية الحكم واستقرار الدول، وهو ما أثر على تقدمها، إلا أن الدولة المصرية حاليا أعطت الأهمية الكبرى للمستقبل لضمان جودة حياة للأجيال القادمة.

وشدد المفكر والخبير الاقتصادى العالمي، على أن استمرارية المؤسسة الكبرى قائم على كونها إبداعية، لافتاً إلى أهمية وضع نظام حاكم لحماية الملكية الفكرية وتقليل فجوة الحماية التي نعاني منها الآن.

طلال أبوغزالة يتسلم درع التنسيقية

وفي نهاية، الجلسة الحوارية، تسلم الدكتور طلال أبو غزالة، درع التنسيقية من نيفين إسكندر، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن جلسة حوارية بعنوان «هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟»، مع الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك ضمن مبادرة «سوا هنعدي».

أدارت الجلسة شيرين خالد، عضو التنسيقية، وتحدث خلالها طلال أبو غزالة، عن الأزمة المالية العالمية، ونظرة على مستقبل الاقتصاد المصري، وحديث عن دور الاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال.