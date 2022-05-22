«نائبة التنسيقية»: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

قانون مكافحة غسل الأموال

وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي جرائم غسل الأموال، يستهدفون إلى طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الأموال.

وتابعت: «الاتفاقات الدولية حددت التدابير الاحترازية؛ لمنع جرائم غسل الأموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الأموال».

منع جرائم غسل الاموال

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية المختصة.