اللجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي المياه والصرف تجتمع لمناقشة دعم الخدمة في أسيوط

عقدت اللجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الجلسة السادسة مع ممثلي الجهات المختصة، لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

الاجتماع والجلسة السادسة

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتور محمد زين العابدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور وحيد مصطفى مدير الطب الوقائي بأسيوط، والمهندسة هالة محمود فرغلي محمد مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتورة مرام على عبد المالك مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط، والكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، لمناقشة إجراءات تحليل العينات بمعامل مديرية الصحة، وتقديم حلول مقترحة للحد من تأثيرات مصب المصرف الزراعي بالقرب من محطة المعابدة الجديدة المزمع تنفيذها، وأهم إجراءات تفعيل منظومة الصرف الصناعي.

أهم المقترحات

ناقش الاجتماع أهم المقترحات المقدمة والتي من شأنها تقديم حلول لمصرف المعابدة الزراعي الذي يصب بالقرب من محطة مياه المعابدة الجديدة الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري بطاقة إنتاجية 31 ألف م3 /يوم لخدمة بحري مركز أبنوب،، والتأكيد على ضرورة تنفيذ خطة سلامة ومأمونية نظم امداد المياه للمعابدة لتفدي تأثيرات المصرف على محطة المعابدة الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية.

تفعيل كافة سبل الرقابة

واختتم الاجتماع بمناقشة منظومة الصرف الصناعي لتفعيل كافة سبل الرقابة على شبكات الصرف الصحي من قبل المنشآت الصناعية حرصاً على سلامة شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية للمشروعات القومية والسلامة البيئية والصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من المنشآت الصناعية.