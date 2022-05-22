أحفاد الشيخ محمد رفعت يهدون الإنتاج الإعلامي تسجيلات صوتية نادرة من القرآن الكريم

أهدى حفيدا الشيخ محمد رفعت، هناء حسين محمد رفعت، وعلاء الدين حسين محمد رفعت، مدينة الإنتاج الإعلامي حق استغلال تسجيلات نادرة من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد رفعت، إذ ستقوم المدينة بإعادة ترميمها ومعالجتها بمركز التراث السينمائي بالمدينة المجهز بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية المستخدمة في هذا المجال، وتحت إشراف أطقم فنية مدربة على أعلى مستوى.

الإنتاج الإعلامي تسعى للحفاظ على التراث الوثائقي المسجل والمصور

يأتي ذلك، انطلاقا من دور مدينة الإنتاج الإعلامي الهام في الحفاظ علي التراث الوثائقي المسجل والمصور، وحفظ حق الأجيال المقبلة، للاطلاع على هذه الكنوز الوثائقية.

وجاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمكتبه، لحفيدا الشيخ محمد رفعت.

حفيدا الشيخ محمد رفعت يوجهان الشكر لـ عبد الفتاح الجبالي

وفي هذا الإطار، وجها حفيدا الشيخ الشكر والثناء خلال اللقاء لرئيس مجلس إدارة المدينة، لتوجيهاته للقطاعات المعنية بالشركة لتقديم كافة التسهيلات، وبذل أقصي درجات الجهد لإعادة ترميم هذه التسجيلات النادرة وحمايتها من التلف والقدم، كما قدما الشكر للقائمين بالإشراف علي العمل بمركز التراث علي جهدهم المتميز في هذا الشأن.

ويعد الشيخ محمد رفعت أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، ولقب بـ«قيثارة السماء» وهو من قام بإفتتاح بث الإذاعة المصرية سنة 1934 بصوته بقراءة القرآن الكريم وإفتتحها بأية من أول سورة الفتح إشتهر بها كثيراً وهي قول الله تعالى «إنا فتحنا لك فتحا مبينا»، وقد توفى الشيخ محمد رفعت في شهر مايو عام 1950، بعد أن ترك لنا وللأجيال القادمة، إرثا عظيما من التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم.