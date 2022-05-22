رئيس «حماية المستهلك»: الجهاز يقف بجانب المستهلكين خاصة للسلع المعمرة

أعلن الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقف بجانب المستهلك المصري في كل الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها شديدة الخطورة ويمر بها العالم أجمع، مشددًا على ضرورة أن تصطف الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين، خلف القيادة السياسية، لمواجهة الأزمة العالمية شديدة الخطورة، كما أن جهاز حماية المستهلك يحمي المواطن أثناء التعامل مع السلع الأساسية والمعمرة.

شكاوى قطاع السيارات في المركز الثاني

أضاف «حسام الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شكاوى قطاع السيارات تأتي بالمركز الثاني بين الشكاوى التي تصل لجهاز حماية المستهلك من العملاء، وهي تمثل 5.6% من شكاوى السلع المعمرة، لذك تم إصدار بعض القرارات، مثل تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوكلاء دون تطبيق أي زيادة في الأسعار، ودون أعباء إضافية، طالما تم التعاقد عليها قبل زيادة الأسعار، فعلى الوكلاء الالتزام بهذا الأمر.

في حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برده

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم التشديد على أنه في حالة طالب العميل باسترداد مبلغ الحجز، يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل، مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزي في الوقت الحالي، وهي 18%، فضلًا عن السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات بشرط ألا تأثر على ضمان وأمان السيارة.