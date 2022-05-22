عاجل .. «حماية المستهلك» يحارب المسابقات الوهمية بقرار الـ«3 أيام»

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن صدور قرار رسمي، يلزم الجهات التي تنظم المسابقات، بإخطار الجهاز قبل تنظيم أي مسابقة بـ3 أيام كـ«حد أدنى».

آليات ضبط الأسواق

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، في مقر الجهاز بالقرية الذكية، لإعلان آليات ضبط الأسواق، أنّ من ينظم أي مسابقة دون إخطار الجهاز، يعرض نفسه للمساؤلة القانونية.

التصدي للمسابقات الوهمية

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّه يتوجب إخطار جهاز حماية المستهلك بـ3 أيام قبل إجراء أي مسابقة، لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية، موضحا أنّ القرار يهدف بالأساس للتصدي للمسابقات الوهمية.

ولفت حسام الدين، إلى أنّ تصدي الجهاز للمسابقات الوهمية، نتج عنه تخفيض المخالفات إلى 10 مسابقات في عام 2022 مقارنة بـ213 مسابقة مخالفة عام 2021.