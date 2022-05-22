رئيس حماية المستهلك: نجحنا في طباعة الأسعار على السجائر بنسبة 80%

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز نجح في تنفيذ قرار طباعة الأسعار بشكل إلكتروني على السجائر بنسبة 80%، وأشار إلى أن السجائر تمثل أكثر من 80 مليار جنيه للحصيلة التي تورد لخزانة الدولة، ويتم من خلال الإنفاق على منظومة التأمين الصحي.

حسام الدين: 20% تعطلت في الخارج بسبب الحرب

وأوضح حسام الدين أنه وفقا للظروف العالمية، يوجد 20% من المنتجات تعطلت في الخارج نتيجة صعوبة سلاسل الإمداد، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات اقتصادية، أن إعطاء فترة سماح بنحو 3 شهور لتوفيق الأوضاع.

وأوضح، أنه تم تطبيق قرار العمر الافتراضي للسلع بنسبة 100%، حيث التزمت الشركات بتنفيذ هذا القرار بشكل كامل، حيث كان لديها تحدي في ذلك ولكن نجحت في تسجيل العمر الافتراضي بنسبة 100%.

حماية المستهلك: تطبيق «العمر الافتراضي» ينعكس على جودة السلع المعمرة

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق العمر الافتراضي للسلع، ينعكس بشكل كبير على جودة السلع المعمرة والسلع الخاضعة لهذا القرار، حيث يضمن حقوق المستهلك بعد انتهاء فترة الضمان..

وأشار إلى وجود الكثير من الممارسات الضارة للسلع بعد انتهاء الضمان، من عدم وجود قطع الغيار، ولذلك تم صدور هذا القرار.

ولفت حسام الدين إلى أن الجهاز قام بمنح الشركات نظرا للأزمة الأوكرانية الروسية من فترة معالجة الأجهزة التي كانت موجودة قبل صدور القرار حتى 30 يونيو المقبل، لمعالجة الأجهزة التي كانت توجد قبل تنفيذ القرار، ولم يتم تنفيذه عليها، منوها أنه يترك للمورد تحديد المدة.