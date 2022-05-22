طب بيطري المنوفية: مالك تمساح «كفر المصيلحة» كان عاوز يلعب معاه في الترعة

كشف الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تفاصيل هروب «تمساح» بأحد ترع محافظة المنوفية، مؤكدًا أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة من حي شرق شبين الكوم وشرطة المسطحات والبيئة وتم العثور عليه وجرى التحفظ عليه في مديرية الطب البيطري وسيتم تسليمه للبيئة غدا.

وقال «أبو الغار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأحد، أن هناك تمساح أثار الفزع لقاطني كفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مضيفا أن الرواية التي وصلت له أن صاحب التمساح كانت لديه رغبة في لعب الرياضة معه بالترعة، على غرار اللعب والمشي مع الكلاب بالشارع.

وتابع مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن التمساح هرب من صاحبه أمس السبت وقفز في مسقى خاص بقرية كفر المصيلحة، مشيرًا إلى إغلاق المسافة التي يقطن بها التمساح من الجهتين والعمل على تضييقها، فضلًا عن وضع شِباك موصولة بالكهرباء لإجبار التمساح على الخروج والتخلي عن سكونه.

ترع خاصة

وأشار إلى أن هذه الترعة من الترع الخاصة التي تروي بعض الأراضي الزراعية في المنطقة، ومن أن جرى بناء السد العالي، لم تعد التماسيح تمر عبر المجاري المائية في مصر، ولكن ما حدث أن المواطن قام باقتناء التمساح دون أن يتم تحديد طريقة الحصول عليها.

خفض منسوب المياه

وكانت مديرية الري بمحافظة المنوفية، أكدت أنها اتخذت تدابير للإمساك بتمساح زعم الأهالي وجوده في ترعة العرب بالمنوفية، إذ جرى غلق بوابات الترعة، وتصفية جزء من المياه حتى يتم خفض منسوب المياه في محاولة لظهور التمساح بترعة العرب بالمنوفية.

وتجري الآن محاولات من الأطراف كافة للعثور على التمساح الذي جرى الإبلاغ عن وجوده في ترعة العرب بالمنوفية، لإثبات أو نفي البلاغ وطمأنة المواطنين.