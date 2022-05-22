الجيش الأمريكي ينفذ «عملية الذبابة» لحل أزمة حليب الأطفال

قالت شبكة «abc news» الإخبارية الأمريكية، إن الدفعة الأولى من حليب الأطفال المستورد، وصلت إلى الولايات المتحدة في إطار «عملية الذبابة»، إذ تحاول إدارة بايدن التخفيف من النقص في حليب الأطفال على مستوى البلاد، ونقلت الطائرات العسكرية شحنة ثلاث علامات تجارية، أي ما يعادل نصف مليون زجاجة، من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا إلى ولاية إنديانا، وكلها تركيبات مضادة للحساسية للأطفال المصابين بحساسية بروتين حليب البقر.

BREAKING: The first flight of "Operation Fly Formula" carrying more than 70,000 lbs. of baby formula landed in Indiana. https://t.co/mG4EpoTzRc pic.twitter.com/kFuzi7o3D5 — ABC News (@ABC) May 22, 2022

البيت الأبيض: قلصنا فترة الشحن من أسبوعين لثلاث أيام

قالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنه سيتم الإعلان عن رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة، بينما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: «عادةً ما تستغرق عملية نقل هذا المنتج من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين، وبفضل عملية الذبابة، قمنا بتقليص ذلك إلى ثلاثة أيام تقريبًا»، وتعد هذه الشحنة، هي الأولى من طائرات تنقل تركيبات متعددة من حليب الأطفال من المتوقع أن تصل إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

بايدن يعلن عن وصول الطائرة

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن قبل وصول الشحنة: «أنا متحمس لإخباركم أن الرحلة الأولى من العملية محملة بأكثر من 34 ألف طن من حليب الأطفال، على وشك الهبوط في إنديانا، ويعمل فريقنا على مدار الساعة للحصول على حليب أطفال آمن للجميع».

كما وقع بايدن قانونًا يهدف إلى سهولة الوصول إلى حليب الأطفال للعائلات ذات الدخل المنخفض الأسبوع الماضي.