الجيش الأمريكي ينفذ «عملية الذبابة» لحل أزمة حليب الأطفال

قالت شبكة «abc news» الإخبارية الأمريكية، إن الدفعة الأولى من حليب الأطفال المستورد، وصلت إلى الولايات المتحدة في إطار «عملية الذبابة»، إذ تحاول إدارة بايدن التخفيف من النقص في حليب الأطفال على مستوى البلاد، ونقلت الطائرات العسكرية شحنة ثلاث علامات تجارية، أي ما يعادل نصف مليون زجاجة، من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا إلى ولاية إنديانا، وكلها تركيبات مضادة للحساسية للأطفال المصابين بحساسية بروتين حليب البقر.

BREAKING: The first flight of "Operation Fly Formula" carrying more than 70,000 lbs. of baby formula landed in Indiana. https://t.co/mG4EpoTzRc pic.twitter.com/kFuzi7o3D5