مليون منزل دون كهرباء في كندا.. قتلى وأضرار فادحة جراء عاصفة عنيفة «فيديو»

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الكهرباء قد انقطعت عن قرابة مليون منزل في جنوب كندا، بعد عاصفة شديدة ضربت مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، إذ أن عدد ما جرى حصره من المنازل التي أصبحت دون كهرباء قد تجاوز 900 ألف، موضحة أن 4 أشخاص قد قتلو بسبب تساقط الأشجار، كما توفيت امرأة عندما انقلب بها قارب في نهر أوتاوا.

الكهرباء لن تعود قبل أيام

وقالت وزارة البيئة في كندا إن سرعة هبوب الرياح قد بلغت حوالي 132 كيلومترا في الساعة خلال العاصفة، كما قالت شركة «هايجرو ون» للطاقة، التي تغطي أونتاريو إن الأمر سيستغرق عدة أيام لإعادة توصيل كل منزل.

ومن ناحية أخرى ، قالت شركة «هايدرو كيبيك» إن 550 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء، وما زال حوالي 400 ألف منهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي.

وتسببت العاصفة الرعدية القوية التي استمرت أكثر من ساعتين في قطع العديد من الأشجار، وتعطيل حركة المرور، وإلحاق أضرار بالمنازل، وأهمرت طلبات المساعدة على قوات الدفاع المدني، وتُظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام الكندية رجال الإطفاء وعمال المرافق يحاولون فك خطوط الكهرباء المعطلة والأعمدة الملقاة على السيارات على طريق في أوتاوا.

وقال بيان إن بلدة أوكسبريدج، التي تبعد حوالي ساعة شمال تورنتو، قد أعلنت حالة الطوارئ بعد أن خلفت العاصفة أضرارا كبيرة في أعقابها.

ضحايا العاصفة

وقالت شرطة أونتاريو إن رجلاً يبلغ من العمر 59 عامًا، قتل عندما سقطت شجرة في ملعب للجولف في العاصمة أوتاوا، شرق المدينة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في منطقة مداواسكا الكبرى، ولقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بسبب اقتلاع شجرة في موقع تخييم على بعد 100 كيلومتر من تورنتو.

وقتلت امرأة في السبعينيات من عمرها أثناء السير في ضاحية برامبتون، في منطقة تورنتو الكبرى، وفي مقاطعة كيبيك المجاورة، قالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، غرقت عندما انقلب قارب في نهر أوتاوا الذي يمر عبر المقاطعتين.