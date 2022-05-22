التقرير الطبي للفنان مصطفى هريدي بعد حادث التصادم بالشيخ زايد.. كسور وجروح

حصلت «الوطن» على التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي، بعد إصابته في واقعة حادث التصادم في أحد شوارع الشيخ زايد، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

كدمات وجروح وكسور

وذكر التقرير الطبي الذي حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منه، أن الفنان مصطفى هريدي كان يشكو وقت الفحص وتبين أنه يعاني من كدمات وجروح متفرقة وتم عمل إشاعة مقطعية على الصدر وتبين وجود كسور بالضلوع.

جهات التحقيق لم تشتبه بوجود حالة سكر على الفنان

ومن جانبه أوضح المستشار تامر وهبة، صديق الفنان مصطفى هريدي، لـ«الوطن»، أن جهات التحقيق لم تشتبه بوجود أي حالة ظاهرة أو اشتباه لسكر لو خمر أو أي روائح، ما يشير إلى عدم انتباهه، أو ملحوظة، بالإضافة إلى أن قرار إخلاء سبيله لم يتبعه أي قرارات أخرى لعدم وجود مخدرات من عدمه، إلا أن الفنان كان في حالة إعياء شديدة نتيجة الحادث، وكذلك الفنان فور خروجه والانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله سوف يتم يتوجه إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه.