غرق طالبين في نهر النيل بالوراق.. «نزلوا للاستحمام»

شهدت منطقة الوراق واقعة مأساوية حينما لقي طالبان مصرعهما غرقا بنهر النيل بالوراق اثناء الاستحمام، وجار أعمال البحث عنهم بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وسيتم نقل الجثمانين إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية علي جثمانهما تمهيدا لتصريح الدفن.

غرق طالبين

تلقى العقيد محمد مختار مفتش المباحث من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا بغرق طالبين أحدهما 12 عاما، والآخر نجل عمته 15 عاما، بجزيرة الوراق أثناء الاستحمام وجار أعمال البحث وانتشال جثمانهما بمعرفة الإنقاذ النهري مستمرة.

محاولات الإنقاذ

وباستدعاء والده أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، الذي يبلغ من العمر 45 عاما قرر أنه كان يقوم بصيد السمك، وفي ذلك التوقيت، انتوى ابن شقيقته النزول للسباحة في نهر النيل إلا انه استغاث للغرق فحاول نجله إنقاذه إلا أن التيار جرفهما ولا تزال أعمال الإنقاذ النهري مستمرة.