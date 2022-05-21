سوهاج في 24 ساعة.. 3 حوادث غرق ومشاجرة وحريق «توك توك»

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة عدة حوادث غرق حيث لقى 4 مصرعهم غرقًا في حادثتين مختلفتين، فيما أصيبت فتاة بالتسمم عقب تناول مبيد حشري بالخطأ، بينما أصيب 6 في مشاجرة لخلافات على مسقى مياه فضلًا عن حريق «توك توك» بسبب خلافات عائلية.

إصابة طفلة بالتسمم تناولت مبيد حشري بالخطأ

بدأ اليوم ببلاغ إلى مركز المراغة من المستشفى المركزي بوصول «سهيله ص أ» 15 عامًا، طالبة، وتقيم بناحية بندر المراغة مصابه بحالة إعياء وقيئ بإدعاء تناول مادة فسفورية، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج العام وأفادت والدتها «مديحة س م»، 51 عامًا ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلتها بالمنزل تناولت «مادة سامة» عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

6 مصابيين بمشاجرة على مسقي ماء

كما تلقى مركز جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وتبين أنها بين كل من «طرف أول» جمال ح ح، 65 عامًا عامل، مصابًا بجرح بالساق اليسرى، وشقيقه «طلعت ح ح»، 55 عامًا عامل مصاب بجرح رضي بالرأس، وعبدالعاطي ش م»، 45 عامًا عامل، مصاب بجرح رضي بالجبهة والذراع الأيسر وطرف ثان حمدي م ح 61 عامًا عامل وشقيقه «محمد م ح» 55 عامًا عامل، و«خالد أ ع» 20 عامًا، عامل ومصابين جميعهم بجروح رضية بفروة الرأس.

الطرفان يقيمان بذات الناحية وقد تم ضبط طرفي المشاجرة.

حرق «التوك توك» لخلافات عائلية

ووصل بلاغ لقسم ثان سوهاج بنشوب حريق بدراجة نارية «توك توك» في دائرة القسم وتبيّن نشوب الحريق بدراجة نارية «توك توك»، متوقفه على جانب الطريق ملك المدعوة «أمل م ح» 33 عامًا ربة منزل، وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده -دون حدوث إصابات- واتهمت مالكة «التوك توك» المدعو «عبدالسلام ذ ع م»، 25 عامًا سائق، ويقيم بندر أخميم، وهو زوج والدتها، بإشعال النيران في «التوك توك» ملكها، بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

غرق طالب عمره 18 عامًا

وتلقى مركز ساقلته بلاغًا من الأهالي بغرق طفل بنهر النيل دائرة المركز وتم انتشال الجثة، إذ تبين غرق المدعو «محمود م ح ا» 18عامًا طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

غرق أصدقاء بنهر النيل ببرديس

وانتهى اليوم بغرق 3 أصدقاء من برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج كانوا في نزهة نيلية هربًا من حرارة الجو، لينقلب بهم القارب ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهم ليتم انتشال جثثهم وتنقل لمستشفى برديس العام.