غرق طفلة انزلقت قدماها في ترعة بسوهاج

غرقت الطفلة ندى 10سنوات بمحافظة سوهاج، في ترعة بسوهاج، بعد أن انزلقت قدماها فيها أثناء سيرها بجوارها، ليلًا، ولعدم قدرتها على السباحة لفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتمكن أحد من إنقاذها لتُنقل لمستشفى سوهاج العام في أول ساعات اليوم جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بتلقي بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفلة «ندي ع م م»، 10 سنوات تلميذة بالمرحلة الابتدائية، وتقيم بناحية دائرة المركز بمركز ومدينة سوهاج جثة هامدة.

الانتقال لموقع الحادث وشهادة شقيق المتوفاة

وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية لمستشفي سوهاج العام، وبالفحص وسؤال شقيقها المدعو «ياسر ع م م» 32 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير شقيقته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية

توقيع الكشف الطبي علي الجثة ونفي الشبهة الجنائية

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثة عقب استئذان النيابة.