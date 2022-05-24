دار الإفتاء توضح فضل الصلاة في جوف الليل: من صفات أهل الجنة

الصلاة في جوف الليل لها فضل كبير تحدث عنه القرآن الكريم والسنة النبوية في العديد من المواضع، ومن ذلك قول الله تعالى «أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه»، وقوله تعالى في وصف عباده الصالحين «والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما»، وغيرها من الشواهد التي تؤكد فضل الصلاة في جوف الليل.

فضل الصلاة في جوف الليل

وكشفت دار الإفتاء المصرية فضل الصلاة في جوف الليل، حيث وجه أحد الأشخاص سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه: «أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟» وأجابت الدار على هذا السؤال في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني موضحه فضل الصلاة في جوف الليل.

الصلاة في جوف الليل

وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة القيام من السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مدح الله تعالى عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ»، وقال تعالى مادحًا لهم أيضًا: «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، كما ورد بالسؤال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

فضل صلاة الضحى

وكانت دار الإفتاء قد بينت في فتوى رسمية سابقة فضل صلاة الضحى وثواب الحفاظ والمداومة عليها، وأكدت أن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعةٌ عند جماهير العلماء، وورد في ثوابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».