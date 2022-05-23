عاجل .. شيرين عبدالوهاب تتصل بالنجدة: «متخلوش حسام حبيب يتعرض ليا ولبناتي»
حسام حبيب: كنت متواجدا بفيلا شيرين لإنهاء مشروع فني
كتب:
جيهان عبد العزيز
08:44 ص | الإثنين 23 مايو 2022
شرين
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طلقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.
حسام حبيب: كنت متواجدا بفيلا شيرين لإنهاء مشروع فني بيننا
وبسؤال الفنان حسام حبيب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.