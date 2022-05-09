والد حسام حبيب يكشف حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب

ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الماضية عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب مرة أخرى بعدما أعلنا انفصالهما مؤخرا، وظلت الشائعات تتردد خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب عن حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعدما أشاع البعض هذا الخبر، فقال إنه لا صحة إطلاقا لهذا الأمر ولم يعودا إلى بعضهما البعض كزوجين حتى الآن كما ردد البعض.

هل عادت شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب؟

وأكد حسين حبيب أن علاقة ابنه حسام بالفنانة شيرين عبد الوهاب هي علاقة جيدة للغاية على الرغم من انفصالهما ولكنهما لا يزالا أصدقاء وعلاقتهما طيبة دون وجود أي مشكلات.

يذكر أنه كانت قد ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الماضية عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب وكان قد صرح بهذا الكلام المنتج اللبناني يوسف دندش ولكن بشكل رسمي وقاطع أصدرت الفنانة بيانا عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك».

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

حيث جاء نص البيان «تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

وعلى الرغم من نفي شيرين عبد الوهاب بشكل قاطع عودتها لحسام حبيب إلا أن هناك البعض الذي ظل يردد، ويؤكد عودتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج التليفزيونية ومنهم الموسيقار حلمي بكر الذي خرج وأكد هذا الأمر في أحد البرامج التليفزيونية.