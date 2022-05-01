شيرين عبدالوهاب تواصل تألقها وتحتفل بعيد الفطر في الإمارات

تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب، لنشاط فني مكثف خلال الفترة المقبلة، إذ أعلنت منذ عدة أيام عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» أنها تستعد لإقامة حفل كبير في أبوظبي بالإمارات.

شيرين تستعد لحفل غنائي في الإمارات

وكتبت شيرين عبدالوهاب: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

ويلي الحفل عدد كبير من النشاطات الفنية المميزة والحفلات العامة، التي ستعلن شيرين عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.

أغنية يا معافر لشرين تحقق ملايين المشاهدات

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنية يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات، وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وطرحتها كإعلان لإحدى البنوك، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي.

وكانت «عبدالوهاب» تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد إجابتها لعدد من أسئلة الجمهور عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وقالت خلال خاصية «الأستوري» عن أغنيتها «يا معافر» إنها خلقت حالة من المودة.

شيرين عبدالوهاب: محمد صلاح كلمني ودعمني

كما أشارت إلى أن أكثر المواقف تأثيرًا في حياتها الفترة الماضية، مكالمة النجم العالمي محمد صلاح لدعمها خلال أزمتها الأخيرة قائلة: «محمد صلاح كلمني كداعم ليا، وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي».

وأثارت الفنانة الكثير من الجدل بعد ظهورها في إحدى حفلاتها الماضية ببطن منتفخ، وأشار الجمهور أن شيرين حامل ولكنها ترفض الإعلان عن ذلك، ولكنها نفت تلك الشائعات موضحة أن بطنها منفوخ بسبب مرضها في القولون.