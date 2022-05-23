الرئيس التركمانستاني يصمم ثمثالا تذكاريا لحصان والداه.. خيل ذهبي أصيل

رغم الأحداث المشتعلة في العالم، والدخول في حرب أطلق عليها البعض «حرب عالمية ثالثة»، ورغم أن ما يفصلها عن روسيا سوى بحر قزوين، خرج الرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، معلناً أن البلاد سوف تصمم تمثالا تذكاريا لحصان «أخان تيكي» وهو حصان والده الرئيس السابق قربان قولي بيردي محمدوف، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تدشين تمثال للحصان أخان تيكي

وقالت صحيفة تركمانستان الحكومية الصادرة بالروسية، إنَّ رئيس الجمهورية وافق على خاص بإنشاء تمثال للحصان أخان تيكي «الخان الأبيض» في إقليم أخال، وهي المنطقة تقع في سط تركمانستان.

ونشرت الصحيفة الحكومية البيان الصادر عن رئيس الجمهورية الذي أرجع فيه السبب إلى تدشين تمثال لهذا النوع من الخيول إلى تعزيز والحفاظ على مجد سلالة خيول أخال تيكي التركمنستانية.

ووصف البيان هذه السلالة بأنَّها تعد حد المفاخر الشعبية الوطنية، لجمهورية تركمنستان، لافتاً إلى أنَّ الرئيس وقع مرسوماً مع مؤسسة Zvezda Sport الخاصة، التي يتمّ بموجبها إبرامإبرام عقد مع ولاية أخال من أجل تصميم وبناء نصب تذكاري للحصان الشهير أخان تيكي.

الخيول الذهبية

وتعد سلالة «أخان تيكي» إحدى سلالات الخيول، التي تشتهر بها جمهورية تركمانستان، ولها العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من أنواع الخيول المختلفة مثل السرعة والقدرة على التحمل، الذكاء، كما أنَّ فرائها يتمتع بلمعان براق ومميز، مما جعل البعض يطلق عليها اسم «الخيول الذهبية».

وتستطيع هذه النوعية من الخيول التأقلم والتكييف مع الظروف المناخية الصعبة، ويعتقد البعض أنها تعد واحدة من أقدم سلالات الخيول الموجودة في العالم.

ووفقاً لعدد من الخبراء المختصين في الخيل، فإن أعداد هذه الخيول ليست كبيرة وأن أغلبها يتركز في جمهورية تركمنستان، كما تتواجد أيضاً في روسيا، وتوجد أعداد قليلة منها في أوروبا وأمريكيا الشمالية، ويصل أعداد هذه السلالات إلى نحو 6.600 أخال تيكي في العالم.