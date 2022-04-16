عادات المسلمين بـ تركمانستان في رمضان.. تبادل زيارات وحرص على التراويح

كشفت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد المسلمين في دولة تركمانستان خلال شهر رمضان المعظم، خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، لافتة إلى أن كل شعب تركمتانستان مسلمين، ونصفهم من السنة والنصف الآخر من الشيعة.

وأشارت مي إيهاب، إلى أن أهم عادة خلال شهر رمضان لدى شعب تركمانستان، هي التجمعات العائلية، وزيارة الأقارب، التي تمتد لإقامة كاملة لمدة أيام، وليست مجرد زيارة عابرة.

سجاد جديد في رمضان

وأوضحت أن السيدات في تركمانستان تحب الزخرفة، ويصنعن سجاد جديد كل عام، من أجل شهر رمضان المعظم.

ولفتت مي إيهاب، إلى أن فرق الإنشاد الديني تنتشر أمام المساجد من بعد صلاة الظهر خلال شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن زينة رمضان تختلف من شارع لآخر.

تركماني يكشف عادات المسلمين في رمضان

وتحدث عبدالمالك شريف من تركمانستان عن عادات المسلمين خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن أهم عادة هي أن يسامح كل مسلم أخيه المسلم، قبل شهر رمضان، خاصة من وقعت بينهم مشاحنات، وأن يتزاور الأقارب وغير الأقارب.

وأشار إلى أنهم يحرصوا على التراويح طوال رمضان، ويقيموا العشر الأواخر في الشهر الكريم، علاوة على قيام ليلة الفجر إلى أذان الفجر.

ولفت إلى أن الأكلات التركمانية تختلف من محافظة لأخرى ومن بلد لآخر، مشيرًا إلى أن طريقة صنع الأكل نفسها، تختلف من بلد لآخر.