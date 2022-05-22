مراسم تأبين للشيخ خليفة بن زايد في أكبر مساجد تركمانستان

رغم مرور أكثر من أسبوعين على رحيله وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة وفاته في 13 مايو الماضي، إلا أنَّ حكومة تركمانستان، قررت تأبين الرئيس الراحل خليفة بن زايد، داخل واحد من أكبر مساجدها وهو مسجد «كوك تيبه الكبير»، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تأبين رسمي في المسجد الكبير

ونظمت حكومة تركمانستان، التأبين ترحماً على روح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وسط تواجد رسمي وشعبي، إذ حضر سفير الإمارات العربية لدي جمهورية تركمانستان أحمد الحاي الهاملي، التأبين، يرافقه كلاً من قربان قلي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء الحكومة التركمانية، وأعيان وشيوخ القبائل، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة في المجتمع التركماني.

وأشاد «محمدوف» بسيرة الرئيس الراحل، متحدثاً عن مشاريعه الخيرية في جمهورية تركمانستان، التي جاء في مقدمتها بناء المساجد والمستشفيات والعديد من المرافق الحيوية في كافة أرجاء البلاد، مؤكداً أن الشيخ خليفة بن زايد سوف يبقى في ذاكرة الشعب التركماني.

تأبين شعبي في أنحاء البلاد

ولم يقتصر التأبين على المسجد الكبير الذي حضره العديد من الشخصيات الرسمية البارزة، حيث أقيم العديد من مناسبات التأبين المختلفة في اليوم نفسه في أماكن متفرقة ومنها مسجد الشيخ خليفة بن زايد، وقصر زايد للأيتام، إلى جانب المساجد الرئيسية في البلاد.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم الجمعة الموافق 13 يونيو الماضي، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي، وكذلك تنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، إلى جانب تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا.

كما أعلنت كذلك عدة دول عربية بإعلان حالة الحداد ترحماً على الرئيس الراحل وكان من بينها الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا.