خفض الدين وزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.. أبرز ملامح موازنة العام الجديد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد يتناول أهم مستهدفات موازنة العام الجديد، إذ تستهدف الدولة حجم إيرادات خلال العام المقبل يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما يستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

مستهدف الوصول بحجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه

كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة بـ50%، وسيكون للأجور نصيب مهم من مخصصات الموازنة، ويُتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، لمواجهة العاملين ارتفاع تكلفة المعيشة.

400 مليار جنيه لمواجهة العاملين ارتفاع تكلفة المعيشة

وفي الموازنة الجديدة، يعد خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة؛ إذ يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في 2016.