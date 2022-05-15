رئيس جمعية رجال الأعمال: مؤتمر رئيس مجلس الوزراء شجع المستثمرين

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، يدل على وجود الكثير من النقاط الإيجابية، والتي تعطي القطاع الخاص نظرة إيجابية مستقبلية متفائلة، لافتا إلى أن أهم ما جاء خلال المؤتمر هو إعلان اتجاه الدولة برفع حصة المستثمرين في القطاع الاقتصادي المصري من 30 لـ65%، «شيء مشجع لكل المستثمرين».

فوزي: طرح الأراضي الصناعية الإنتاجية بنظام حق الانتفاع جاء لمساعدة المستثمرين

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن طرح الأراضي الصناعية الإنتاجية بنظام حق الانتفاع جاء لمساعدة المستثمرين في استثمار أموالهم والعمل والإنتاج، وستؤول ملكية الأراضي للدولة بعد انتهاء حق الانتفاع بمدة.

واستطرد: «تسعير الأراضي بقيمة المرافق وهو ما نادينا به، ده هيخلي القطاع الخاص يحس أنه داخل للعملية الاقتصادية مرة أخرى»

نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: القرارات الحكومية ستؤدي لزيادة دور القطاع الخاص

وفي السياق ذاته، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال المصري قد نادى بالكثير من الأمور التي استجابت لها الحكومة مؤخرا وأعلنها رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الذي انعقد ظهر اليوم، «القرارات الحكومية ستؤدى لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار».

فوزي: طرح 12 شركة في البورصة المصرية

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج أن القرارات الخاصة بالصناعة والتي أفصح عنها اليوم، قد أسعدت الكثيرين من رجال الأعمال، لافتا إلى أن طرح 12 شركة في البورصة المصرية سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.

وتابع: «بقالنا مدة القطاع الخاص محجب عن الاستثمارات، والقرارات الجديدة هتغطي على جملة أن فيه منافسة، وطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة ده توجه إيجابي ويجب أن يتم تفعيل تلك القرارات في زمن قريب وليس بالبعيد».