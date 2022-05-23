«الإرشاد المائي»: نحتاج إلى تصحيح عاجل لسلوكيات سلبية في التعامل مع الموارد المائية

إنطلاقا من أهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر الوعى بأهمية المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث عقدت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي ندوة توعيه بالتعاون مع كنيسة الامير بمنطقة بأرض اللواء محافظة الجيزة.

الموقف المائي بمصر

وأستعرض الدكتور محمد يوسف مدير ادارة التحرير الصحفي بالادارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي خلال الندوة الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية في ضوء البصمة المائية المصرية والتوعية بضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية في أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي.

الري تعمل على استراتيجية 4 «ت» للتعامل مع التحديات المائية

أكد على أن بعض السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع الموارد المائية تتطلب تصحيح سلوكى بصفة عاجلة، مؤكداً على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربعه «تاء» نسبة الى الحرف «ت» وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة وذلك في مواجهة العجز المائي بالتعاون مع الجهات المعنية وإعلاء قيم الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية وقد حاضر في الندوة.

يذكر أن الادارة المركزية للتوجيه المائي تعقد العديد من الندوات في دور العبادة «المساجد والكنائس»، كذلك تعقد الإدارة العديد من الندوات في المدارس والجامعات، ويتم فيها استعراض الوضع المائي والتحديات المائية والتأكيد على أهمية ترشيد المياه، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بين طلاب المدارس ومن خلال وسائل الأعلام المختلفة.