السيسي يطالب بمواجهة التحديات المائية العالمية: علينا تفادي الصراع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّنا نتطلع إلى التوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في قضية السد الإثيوبي، في أقرب وقت ودون مزيد من الإبطاء، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها وندعمها، بما يحد من أضرار السد على مصر والسودان، على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرّس التعاون والتنسيق.

الرئيس: المصريون يتابعون عن كثب تطورات أزمة السد الإثيوبي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته المسجلة التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنّ المصريين يتابعون عن كثب تطورات أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالا بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معا، ونتفادى الوقوع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج أحدا منا فائزا في صراع متهور حول مصدر الحياه الذي يجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة.

وتابع الرئيس: «أدعوكم جميعا للإنخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمّقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه، بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والاقتصادية، وأرجو أن تتيح نقاشاتكم مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحثّ الدول التي تتشاطر الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قيم العدالة والإنصاف وعدم الإضرار بمصالح جيرانه».

مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه بالأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف

وأوضح الرئيس السيسي: «أؤكد لكم أنّ مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه بالأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن، والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعب بأسرها».