تفاصيل 30 دقيقة قضتها الشرطة في فيلا شيرين.. وحسام حبيب: لم أتعرض لها

قالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب أجرت اتصالا هاتفيًا بشرطة النجدة فجرًا، وطلبت حمايتها من المطرب حسام حبيب، طليقها السابق.

وتحركت قوات الشرطة خلال 10 دقائق، واستمعت لأقوال شيرين، والتي طالبت باتخاذ إجراء ضده بعد التعرض لها ولبناتها، خوفًا من أذيتهن.

الاستماع لأقوال شيرين وحسام حبيب

ضباط شرطة والنجدة بالشيخ زايد انتقلوا لمحل الواقعة، وخلال 30 دقيقة، استمعوا لأقوال المطربة الشهيرة وطليقها حسام حبيب، الذي برر وجوده بأنهما يجمعهما مشروعات فنية ويحضران لها، وأنه فوجىء بطلبها للشرطة.

وأكد حسام حبيب، في أقواله أنه لم ينوي التعرض لها أو لبناتها، بل جاء لإتمام ما اتفقا عليه من مشروعات فنية، دون وجود أي نية للأذى بأي طريقة.

حقيقة رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم لشيرين حفلها الغنائي الأخير في دولة الإمارات، كشف لـ«الوطن»، عن عودتها لزوجها حسام حبيب، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، ووجَّه دندش التهنئة لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

شيرين تنفي عودتها لـ«حسام حبيب»

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت بيانًا، حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب، وقالت «شيرين» خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

وأضافت أنها هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وأهابت بجمهورها العزيز عدم الالتفات للشائعات، مشيرة إلى أنّ همّها الحالي هو إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.