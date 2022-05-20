رئيس اتحاد الصحفيين العرب: مستمرون في الدفاع عن حق شيرين أبو عاقلة

قال يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إن الاتحاد الدولي أدان قتل المراسلة شيرين أبو عاقلة في فلسطين المحتلة، وتقدم ببلاغات وتم إجراء مداخلات للمطالبة بتحقيق دولي في هذا الموضوع، وحاليا الملفات موضوعة أمام محكمة العدل الدولية، خاصة بعد الاعتداء على مقرات الصحف في فلسطين، مبينا أنه يطالب بتحقيق نزيه وشفاف للوصول إلى سبب قتل شيرين أبو عاقلة ومعاقبة المتسببين في هذا الأمر.

استهداف 55 صحفيا فلسطينيا من جانب الاحتلال الإسرائيلي

وأشار مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، خلال استضافته في برنامج «كلمة سر»، على فضائية «صدى البلد» مساء أمس الخميس، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، إلى أن الاتحاد الدولي سباق في الدفاع عن الصحفيين الفلسطينين، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 55 صفحيا وقتلتهم منذ عام 2000.

بيان شديد اللهجة

أوضح رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة شهدت إصدار بيان شديد اللهجة للتعاون مع الجهات الدولية لمحاكمة المتسببين في قتل صحفية عملت منذ 25 سنة، ومعرفة مع المطالبة بأن يكون فريق التحقيق شامل لصحفيين عرب، مؤكدا أنه تم إجراء مؤتمر سريع في العاصمة المصرية للقاهرة من أجل الوقوف على ملابسات الواقع وتشكيل فريق للدفاع عن حق الشهيدة شيرين أبو عاقلة، متابعا: «هنطرح الموضوع في كونجرس الاتحاد الدولي في مسقط ونطلب حكم حقيقي، ولن نترك هذه القضية لأن هناك عمليات قتل وترويع في فلسطين وفي استهداف لأي صحفي ينقل الحقيقة، وشيرين معروف وجرئية بطرح القضايا التي ارتكبت بالجنود الفلسطينية ويجب أن نثبت أن الاتحاد الصحفيين العرب مهم من أجل التأثير على الجهات الدولية».