حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة.. دار الإفتاء توضح وصايا النبي

حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة، سؤال يشغل بال الكثيرين وكل من يريد زيارة القبور التي تحمل أجساد من رحلو عنهم، وتعد زيارة القبور رسالة سامية للعظة والعبرة من هذه القبور التي ستكون نهاية الجميع، حيث يقول الله تعالى «كل من عليها فان».

حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة

وحول حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة، بينت دار الإفتاء المصرية، أن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً»، وروي أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مُليكة رضي الله عنه: «من أين أقبلتِ يا أم المؤمنين؟ قالت: مِن قبْر أخي عبد الرحمن»، فقال لها: «أليس كان نهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعمْ؛ كان نهَى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارته».

حكم زيارة القبور

وعن حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة، أوضحت دار الإفتاء، أن أَنَس بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: «مَرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».

وفيما يخص حكم زيارة القبور لأخذ العظة والعبرة أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَعَظَهَا بالصبر ولم يُنكر عليها زيارة القبر، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يُعلِّم النساء والرجال على السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»، وعليه: فمتى قُصد بزيارة القبور الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، واتُّخذت فيها الآداب الشرعية، كانت مشروعة للرجال والنساء على السواء.