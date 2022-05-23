مسؤول دولي: وفرة المعروض تهبط بأسعار خردة الحديد لأدنى مستوياتها

قال رئيس مكتب إعادة التدوير الدولي، توم بيرد، إنّ أسعار الخردة المعدنية قد تكون الآن في أدنى مستوياتها بعد التقلبات العالية الأخيرة، موضحا أنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وسط مخاوف من نقص المواد، يليها تخفيض كبير في الأسعار مؤخرا، خاصة بالنسبة للخردة الحديدية.

أسعار الخردة

وأضاف بيرد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه يوجد الآن المزيد من الخردة مقارنة بما بعد اندلاع الحرب مباشرة، وهناك مؤشرات على أنّ هذا يحدث في أوروبا، بما في ذلك بين المصانع الإسبانية التي تطرح الأسعار الآن، لافتا إلى أنّ أسعار منتجات الخردة غير الحديدية تقلبت بشكل أقل الفترة الأخيرة.

الخردة الروسية

وتابع رئيس مكتب إعادة التدوير الدولي، أنّ تركيا لا تزال تتاجر مع روسيا وهناك الكثير من مواد الخردة الروسية الرخيصة في الموانئ في أوروبا، موضحا أنّ الخردة الروسية لا تزال تتحرك، ما يؤثر على السوق ويثبطه، مضيفا: «نحن نرى احتمال وصول السوق إلى القاع قريبا».

الحرب الروسية الأوكرانية

وارتفعت أسعار الخردة المعدنية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 665 دولارًا للطن المتري في 16 مارس الماضي، بسبب مخاوف من حدوث نقص بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر الطن المتري اليوم 460 دولارا بانخفاض 5 دولارات للطن المتري عن سعر أمس، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز كوميديتي إنسايتس» محليا، كما تراجعت أسعار حديد عز في السوق المصرية 1000 جنيه أمس في ثاني تراجع هذا الشهر، حيث سبق وتراجع الطن 850 جنيها قبل أيام.