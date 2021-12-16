تراجع جماعي لأسعار الخردة والبيليت عالميا وخام الحديد يرتفع 9 دولارات

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد تقلبا واضحا خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لبيانات بورصة المعادن في لندن، وسجلت أسعار خام الحديد ارتفاعا بقيمة 9 دولارات تقريبا في تعاملات أمس 15 ديسمبر، مقارنة مع أول الشهر.

سعر طن خام الحديد 111 دولارا

وبحسب البيانات فقد سجل طن خام الحديد 111 دولارا، مقابل 102 دولار في أول الشهر، و112.7 دولار في تعاملات يوم 13 ديسمبر.

تراجع خردة الحديد بقيمة 20 دولارا

بينما شهدت خردة الحديد تراجعا بقيمة 20 دولارا، حيث سجل السعر 470 دولارا في تعاملات أمس، مقابل 490 دولارا في تعاملات أول الشهر الجاري، وشهدت أسعار الخردة تذبذبا واضحا على مدار تعاملات الأسبوعيين الماضيين، إذ بدأت في الانخفاض بداية من يوم 2 ديسمبر بقيمة 5 دولارات، ثم تراجعت بقيمة 10 دولارات في تعاملات يوم 6 ديسمبر الجاري.

أسعار البيليت تشهد تراجعاً

وفيما يتعلق بأسعار البيليت، فقد شهدت هي الأخرى تراجعا ملحوظا، بعدما هبطت بقيمة 18 دولارا للطن، حيث سجل السعر في تعاملات أمس 635 دولارا، مقارنة مع 653 دولارا في أول الشهر، بعد تراجعها في الأسبوع الأول من الشهر مسجلة 647 دولارا للطن.

أسعار حديد التسليح التركية تتراجع 13 دولارا

وبحسب البيانات فقد تراجعت أسعار حديد التسليح التركية بقيمة 13 دولارا تقريبا أمس، حيث سجل السعر 715 دولارا، مقابل 728 دولارا، بعد سلسلة من التراجعات بدأت في الأسبوع الأول من الشهر لتهبط إلى725 دولارا في تعاملات 7 ديسمبر الجاري.

تراجع أسعار المسطحات على الساخن 15 دولاراً

وتراجعت أسعار المسطحات على الساخن بقيمة 15 دولارا، حيث كشفت البيانات عن تسجيل سعر الطن 780 دولارا مقارنة مع 795 دولارا في بداية تعاملات الشهر، بعدما بدأت التراجع منذ بداية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وتشهد أسعار خامات الحديد ومدخلات إنتاج الصناعة تقلبا حادا نتيجة الاضطرابات العالمية، والخطط الصينية لخفض إنتاج الصلب، ضمن برنامج خفض الانبعاثات الكربونية.