برلماني يطالب بعدم إلزام منتفعي «حج الفرادى» بالتعاقد مع شركة سياحة.. والحكومة ترد

طالب النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدم إلزام منتفعي «حج الفرادى» بالتعاقد مع شركات سياحة فى مشروع قانون بوابة الحج.

مشروع قانون بوابة الحج

وقال أبو العلا، خلال استعراضه التعديل المقدم منه بشأن المادة الثانية بمشروع القانون، أن تعريف «حج الفرادى» فى مشروع القانون، ينص على: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.

وأوضح «أبو العلا»، أن الفقرة الأخيرة من التعريف، تلزم الحاج الفرادى، بأن يتعاقد مع شركات سياحة.

أبو العلا يطالب بحذف فقرة تسجيل «حج الفرادى» بالمنظومة

وأضاف عضو مجلس النواب، فى كثير من الأحوال فى «حج الفرادى» يكون الشخص قد تصرف فى حجز الفندق والمطوف وباقى إجرءاته فهل يسرى عليه هذا القانون وإذا كان يسرى يبقى لازم احذف الفقرة الخاصة بشركات السياحة وتنفيذها للحج الفردى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحد للحج.

وتابع أبو العلا، قائلا إن سريان ذلك القانون على هؤلاء الاشخاص، يعنى أنهم مضطرون للتسجيل على فى المنظومة وبالتالى لابد من حذف هذه الفقرة.

وطالب المستنشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بالتوضيح والرد، ليعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الهدف من ذلك النص وتلك الفقرة، هو أن تكون هناك شركة سياحة مسؤولة عن المنتفع بـ «حج الفرادى» في السعودية، ما يمنع أى حالات تلاعب بأى حاج.

ووافق المجلس على نفس التعريف الوارد في مشروع القانون كالتالى: حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.