«السياحة»: بوابة الحج الموحدة تشرف عليها «الداخلية» وبها كل الوزارات

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، إن البوابة الموحدة للحج تشرف عليها وزارة الداخلية، وبها جميع الوزارات المعنية بإجراء رحلات الحج بشكل سنوي، لافتة إلى أن بعثة الحج تخرج من مصر كل عام بإشراف مباشر من الدولة من أجل ضمان سلامة الحجيج وأن يكون هناك ضوابط دقيقة من أجل الحفاظ عليهم ولعدم تعرض الحجيج لأي مضايقات أو ظروف تؤثر على أدائهم للمناسك.

شلبي: لنا حصة سنوية من الحجيج المرسلين إلى الأراضي المقدسة

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية لها حصة سنوية من الحجيج المرسلين إلى الأراضي المقدسة، حيث تعمل البوابة على توزيع تلك الحصة بنسبها المعروفة على الجهات المنظمة حتى يكون هناك ترابط ومتابعة من كل الجهات من أجل تطبيق تلك الضوابط.

وواصلت قائلة: «المملكة العربية السعودية لا تسمح بأداء رحلات الحج بدون وجود تأشيرة معتمدة للحج، وبالتالي مفيش تأشيرة للزيادة والشخص يطلع ويدخل يحج، ومن هنا جت أهمية البوابة الموحدة ومناقشة القانون اللي تم في لجنة السياحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي وأقرت موافقتها المبدئية، وباقي الإجراءات سيتم استكمالها تباعا مع العرض على اللجنة العامة».

وأوضحت أن الانتهاء من ضوابط الحج لهذا العام فسيخضع لسرعة إنفاذ القانون في مجلس النواب ومناقشته علنا، «نتمنى إن شاء الله أننا نقدر نطبقها السنة دي في موسم الحج، والحج السياحي بتنفذه شركات السياحة واعتمدنا إجراءات عامة صادرة من الحكومة السعودية لتنظيم الحج، وفيه ضوابط أخرى تتعلق بالإجراءات المنفذة والاشتراطات الصحية من الجانب السعودي، وضوابط موحدة تسري على شركات السياحة من حيث مستندات الحجيج المطلوب تقديمها».

نائب وزير السياحة: يجب على الحاج الاشتراك مع شركات السياحة المعتمدة

وتابعت: «يجب على الحاج أن يشترك مع شركات السياحة المعتمدة، ويتقدم من خلالها ويدفع مقدم الحجز ويحصل على الإيصالات الدالة على اشتراكه وبالتالي فترفع شركة السياحة اسمه على البوابة الموحدة للحج، ومن ثم يخضع للقرعة العلنية والتي ستتم خلال يوم 25 من الشهر الجاري».