عاجل .. مجلس النواب يوافق مبدئيا على إنشاء بوابة الحج الإلكترونية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية، على أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة البرلمانية غدًا.

وشهدت الجلسة العامة تحذيرات أطلقها عدد من النواب حول المغالاة في أسعار الحج، وارتفاع تكلفة زيارة بيت الله الحرام عامًا تلو الآخر، وأكّد النواب أنَّ تكلفة الحج السياحي والتابع للشركات السياحية مختلف تمامًا عن أسعار حج الجمعيات وقرعة وزارة الداخلية.

«النواب» يوافق مبدئيًا على إنشاء بوابة الحج الإلكترونية

وأكّد النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، أنَّه تمّ تخفيض إعداد طالبي الحج هذا العام لظروف مختلفة، مضيفًا خلال الجلسة العامة أنَّ الحجاج دائمًا ما يسعون إلى حج آمن ومستقر وسعر مناسب للظروف الاقتصادية.

وقال «عبدالقوي»: «دائمًا ما يحقق حج القرعة والجمعيات الأهلية هذا الغرض لا سيما أن وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي لا تهدفان إلى تحقيق الربح، بعكس شركات السياحة التي تتولى تحريك الأسعار».

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة التى كانت قد أدرجت على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدًا والموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نظرًا لارتباطها بتكليف رئاسي صدر بعد إعداد جدول الجلسات البرلمانية.

إنشاء البوابة المصرية للحج

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، غدًا، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للحج.

كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع «إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية»، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 نوفمبر 2021 و14 ديسمبر2021.

وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.