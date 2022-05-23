رئيس «النواب» يمازح أعضاء «الوفد»: «أنتم جايين تحلوا مشاكل الحزب هنا»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية، وتمّ إرجاء الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.

مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك على خلفية تقدم نواب الحزب بعدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة في مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.

وقال «جبالي» مداعبا النائب سليمان وهدان: «انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه»، وابتسم النائب سليمان وهدان ولم يرد.

وتتضمن المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، أن تشكّل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

الإشراف العام على شئون الحج

كما تُشكّل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.

ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكّل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شؤون الحج

وتختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شؤون الحج، ولها على الأخص:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج التي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

ويشكّل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.

3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية. وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم.

نص المادة 8 من مشروع القانون

كما نصت المادة 8 من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:

1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكّد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.

3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.

4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.