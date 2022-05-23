وفاة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة

توفي المستشار الدكتور محمد ماجد نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، والمكون من أقدم 7 أعضاء الذين يختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الـدولة وفقًا للدستور.

المستشار «حسونة» ينضم إلى المجلس الخاص

وانضم المستشار توفيق حسونة إلى المجلس الخاص، وتولى رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية خلفًا للفقيد، لتسيير شؤون المحاكم إلي أن يتم إعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد والمنظمة والذي يبدأ أول أكتوبر.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي هذا المنصب في العام القضائي المنصرم أول يوليو 2021، خلفًا للمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولة.

السيرة الذاتية للمستشار محمد ماجد

يذكر أن المستشار الدكتور محمد ماجد، من مواليد عام 1952، تخرج في كلية الحقوق، وتدرج بالوظائف القضائية منذ أن التحق بالعمل القضائي بمجلس الدولة، فكان رئيسًا لفتوى الثقافة بقسم الفتوى والتشريع ، ثم رئيسًا للجنة الأولي فتوى، إلى أن أصبح عضوا من السبع أعضاء بالمجلس الخاص، وتولي رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.