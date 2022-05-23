التعليم العالي تستعرض معدلات تنفيذ جامعة الزقازيق الأهلية: تكلفتها تجاوزت ملياري جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بشأن مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية.

أوضح التقرير أنّ أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة الزقازيق الأهلية، تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

6 مبانٍ أكاديمية

وأوضح الدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعة تضم عدة مبانٍ، منها: إدارة الجامعة و6 مبانٍ أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، ومبنيين للورش ومبنى المعامل، إضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

معدلات تنفيذ جامعة الزقازيق الأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي، بأنّ جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وتشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بمباني الجامعة كافة، والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، كما جرى الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

البرامج الدراسية بجامعة الزقازيق

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّ الجامعة ستُقدم في مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة، وبينها: البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، العمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية.

برامج العلوم الطبية

وتابع أنّ الجامعة تقدم 6 برامج في العلوم الطبية، وتشمل: العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائي، طب وجراحة الفم والأسنان، والطب البشري، و5 برامج في العلوم الإنسانية وتشمل: إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، وبرنامج الوسائط المتعددة الرقمية.