التعليم العالي تعلن أسماء الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بشأن مسابقات القمة التي يتم تنفيذها على مستوى الجامعات المصرية، لتحديد واختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجمهورية، وذلك في ضيافة جامعة الفيوم.

وأفاد التقرير، بأنّ المسابقة أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بداية العام على مستوى الأقسام العلمية بالكليات، ثم على مستوى الكليات ثم على مستوى كل جامعة، لتحديد الطالب والطالبة المثاليين بكل جامعة، لتتم بعدها المنافسة النهائية لتحديد الفائزين علي مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنّ عدد المُتنافسين في تلك المستويات بلغ نحو 8000 طالب وطالبة.

قادرون باختلاف

وأوضح التقرير، أنّ قطاع الأنشطة الطلابية أطلق من خلال المسابقة، مبادرة اتحاد طلاب جامعة الفيوم الخاصة باختيار سُفراء النوايا الحسنة بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات، لتقديم مبادرات تحت عنوان «قادرون باختلاف» لرعاية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات، على أن تنتهي المسابقة باختيار سفير لكل قطاع من قطاعات الجمهورية الستة «شمال الدلتا، الدلتا، القاهرة الكبري، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، القنال وسيناء»، واستمرت المسابقات خلال الفترة من 15 - 18 مايو الحالي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أنّ من أهم أهداف المُلتقيات القمية التي نظمتها الجامعة على مدار الملتقيات الثمانية، تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية، وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين أبنائها من الطلاب والطالبات، والتبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي فيما بينهم، مشيرًا إلى سعادته باستضافة الجامعة للقاء القمي الثامن على التوالي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، بما يتم بين جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم من تعاون فعال على الأصعدة كافة، والتي كان آخرها التعاون في المجال الطبي خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت المستشفيات الجامعية الآلاف من المرضى وحالات الطوارئ، ما ظهر جليًا بحرفية ومهنية ومرونة كبيرة خلال مراحل التنسيق والاستقبال والكشف والعلاج، وقدّم التحية للطلاب والطالبات المثاليين والمُشاركين في اللقاء القمي الثامن، باعتبارهم صفوة أبناء الجامعات المصرية، موجهًا إياهم ببذل المزيد فى التعلم والاجتهاد والانتماء، لتحقيق تنمية الوطن، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مُتلاحقة ومُتسارعة.

الاتحادات الطلابية

وأوضح الدكتور طايع عبداللطيف، أنّه سيتم حصر شامل لأسماء الطلاب والطالبات المثاليين المُشاركين خلال جميع المُلتقيات القمية الثمانية، بهدف الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم العلمية والفكرية والإبداعية، وإعدادها بالشكل الأفضل لتنمية وتطوير الوطن، كما سيتم إطلاق الحوار داخل الجامعات المصرية تحت مظلة الاتحادات الطلابية، وكذلك دعم مبادرة سفراء النوايا الحسنة، التي تم إطلاقها من جامعة الفيوم.

نتيجة المسابقة

وفي ختام الاحتفالية، تم إعلان نتيجة الفائزين بالمسابقة و حصل فيها على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية، الطالب عمرو عصام، جامعة الزقازيق، في المركز الأول، والطالب عبدالله وجيه، جامعة المنوفية، في المركز الثاني، والطالب محمد حمادة، جامعة الفيوم، في المركز الثالث، وفيما يتعلق بإعلان نتيجة الطالبة المثالية، فازت الطالبة روان سعد، جامعة كفرالشيخ، بالمركز الأول، وجاءت الطالبة أماني شعبان، جامعة جنوب الوادي، في المركز الثاني، والطالبة ميرنا محمود، جامعة المنصورة، في المركز الثالث، كما تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الجماعية والتي حصلت فيها جامعة أسيوط على المركز الأول جماعي، وجامعة كفر الشيخ على المركز الثاني جماعي، وحصلت جامعة طنطا على المركز الثالث جماعي.

مبادرة سفراء النوايا الحسنة

وفي السياق ذاته، تم إعلان نتيجة مسابقة مبادرة سفراء النوايا الحسنة، حيث فازت جامعة بنها على مستوى جامعات قطاع القاهرة الكبرى، وفازت جامعة المنصورة على مستوى جامعات قطاع الدلتا، وفازت جامعة الإسكندرية على مستوى قطاع شمال الدلتا، وفازت جامعة السويس على مستوى قطاع جامعات القناة وسيناء وفازت جامعة الفيوم على مستوى قطاع جامعات شمال الصعيد، وفازت جامعة أسيوط على مستوى جامعات قطاع جنوب الصعيد.

وفي الختام، تم تكريم لجان تحكيم الدور التمهيدي والدور النهائي ومبادرة سفراء النوايا الحسنة، كما تم إهداء دروع وشهادات تقدير للوفود الطلابية المُشاركة من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لرؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم على مستوى الجامعات المصرية المشاركين في مبادرة سفراء النوايا الحسنة، كما تضمنت فعاليات حفل الختام قيام منتخب كورال جامعة الفيوم بأداء عدد من العروض الفنية التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور.

وشهد فعاليات افتتاح المسابقة، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.