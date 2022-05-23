«جو دادي» تشارك في جلسة استثمارية مع وزير الاتصالات لبحث زيادة أعمالها في مصر

شاركت «جو دادي -GoDaddy»، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك، في الدورة الرابعة من قمة مستقبل مراكز البيانات FDC، الحدث الأكبر لتكنولوجيا المعلومات في مصر وأفريقيا، والتي تنعقد على مدار يومين، 22-23 من مايو الحالي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المدير العام لـ «جو دادي» تشارك بجلسة استثمارية بحضور وزير الاتصالات

في يوم الأحد الموافق 21 مايو وقبل انطلاق فعاليات القمة بيوم، حضرت سيلينا بيبر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «جو دادي»، جلسة استثمارية حصرية رفيعة المستوى مع نخبة من كبار المسؤلين وحضور وزير الاتصالات، لمناقشة وعرض أعمال الشركة ورؤيتها واستثماراتها في مصر لدعم وتمكين رواد الأعمال ورفع الوعي بخصوص آخر اتجاهات الصناعة.

اليوم الأول من قمة FDC.. «تقديم ابتكارات المستقبل»

استعرضت سيلينا بيبر، خلال اليوم الأول من قمة FDC تحت شعار «تقديم ابتكارات المستقبل»، عرض تقديمي عن أعمال واسترتيجية GoDaddy «جو دادي» للجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة بالقمة.

كما عبرت بيبر عن سعادتها بالمشاركة في القمة وصرحت: «تتشرف جو-دادي بالمشاركة في قمة مستقبل مراكز البيانات FDC، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة».

وأضافت بيبر: «تلتزم GoDaddy - جو دادي بدعم رواد الأعمال لتنجح أعمالهم عبر الإنترنت، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ولذلك تعمل الشركة دائمًا على توفير جميع الأدوات والإرشادات الضرورية لرواد الأعمال للاستمرار والنمو فضلًا عن تعظيم أرباحهم من خلال التجارة الإلكترونية وجني المزيد من العملاء عبر الإنترنت.

اليوم الثاني للقمة: مشاركة «جو دادي» بإحدى الفعاليات الرئيسية- Stars FDC

خلال اليوم الثاني من القمة، شاركت الشركة أيضًا في أحدى الفعاليات الرئيسية وهي: Stars FDC، حيث تقدم عرض تقديمي ثان مخصص للمبتكرين ورواد الأعمال، لتسليط الضوء على أهمية تأسيس حضور إلكتروني فعال لشركاتهم عبر الإنترنت.